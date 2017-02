Slideshow

Chris Bangle uit forse kritiek op autodesign Oud BMW-ontwerper mist onderscheid

Chris Bangle, een ware veteraan op het gebied van autodesign, vindt dat merken te weinig moed tonen met ontwerpen.

Onder leiding van Chris Bangle werd onder andere de spraakmakende BMW 7-serie E65 op papier gezet. De bijzondere vorm van de kofferklep werd aangeduid als 'Bangle Butt' en viel lang niet bij iedereen in de smaak. Een beetje controverse is de Amerikaanse ontwerper dus niet vreemd en Bangle stelt dat merken tegenwoordig geen moed meer lijken te tonen op ontwerpgebied.



In gesprek met het Duitse Die Zeit stelt Bangle dat bijna elke nieuwe auto getekend lijkt te worden zijn volgens dezelfde filosofie. Alles draait volgens hem om 'dynamiek en vlakheid' en en "...er wordt over bijna elke auto gedacht alsof het een sportauto is". Als gevolg daarvan is er volgens Bangle te weinig onderscheid en keuze. Hij roept op tot moed bij ontwerpers - en merken in het geheel - om alternatieve keuzes te maken.



Naast de eerdergenoemde E65 7-serie was Bangle hoofdverantwoordelijk voor nagenoeg het complete gamma van BMW destijds. Daarnaast was hij betrokken bij auto's als de tweede generatie Fiat Panda en de Fiat Barchetta. Hij begon in de jaren '80 bij Opel en werkte mee aan de Junior Concept.