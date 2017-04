Slideshow

Chinese panda's voor het eerst naar Nederland Geely en Great Wall blijven achter

De twee Panda’s die vandaag van China naar Nederland werden gevlogen, halen overal in het land de voorpagina. Dat kan zowel vertedering als irritatie opwekken, maar wij moeten vooral denken aan de twee kleine ‘panda’s’ die in China achterblijven.

Die Panda's heten geen Wu Wen en Xing Ya, maar Geely LC en Great Wall Peri. Om met die laatste te beginnen: waarom de Peri van ons de naam 'Panda' krijgt, zal niemand ontgaan. De auto lijkt als twee druppels water op de Panda die Fiat in 2003 introduceerde. De afgeronde koplampen en anders gevormde C-stijl zijn de opvallendste verschillen, maar verder is het duidelijk wat er onder het doorzichtige tekenpapier van de Chinese ontwerpers lag. Ook het dashboard lijkt uit een Italiaanse mal te komen. Zelfs de Climbing-versie van de Panda, een auto die in Nederland helaas niet leverbaar is, verdween onder het kopieerapparaat. Het resultaat is te zien op de openingsfoto.

De link tussen de Geely LC en de Fiat Panda is in eerste instantie minder duidelijk. Niet de kleine Fiat, maar juist de Aygo van Toyota leek hier als voorbeeld voor de tekenmeesters te dienen. De bijnaam 'Panda' dankt de auto dan ook aan het origineel. Kijk maar goed naar de neus: die grote, treurige kijkers en het zwarte gat midden op de neus doen toch direct aan de bamboe-etende beer denken- Dat is geen toeval, want de Geely LC gaat in China daadwerkelijk door het leven als Geely Panda. De achterlichten, die de vorm hebben van een pootafdruk, zijn eveneens een knipoog naar de sterk contrasterende diersoort.