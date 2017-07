Slideshow

Chinese EV vervuilt meer dan gewone auto 'Schonere energie nodig voor voordeel EV'

Elektrische auto's die geproduceerd worden in China en daar de weg op gaan, belasten het milieu meer dan auto's met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit een Chinees onderzoek.

Uit het Chinese onderzoek is gebleken dat, over de hele levensduur, een Chinese EV die in China rondrijdt de helft meer vervuiling veroorzaakt dan een auto die fossiele brandstoffen gebruikt. Dat meldt Bloomberg, op basis van de onderzoeksresultaten van de Tsinghua University in Peking.



Allereerst is de productie van lithium-ion batterijen in China belastend voor het milieu. Op het moment dat de auto gaat rijden, komt de elektriciteit voornamelijk bij kolencentrales vandaan. Dat doet een flinke duit in het zakje van het broeikaseffect. Tenslotte is China niet bepaald voorloper op het gebied van recycling, dus bij het slopen van de auto wordt het milieu wederom belast.



De oplossing zit volgens de onderzoekers in een bredere transitie naar schone energie. De EV zelf is niet zozeer vervuilend, maar juist de industrie eromheen moet veranderen. In Europa gaat dat al een stuk beter. Uit een eerder Europees onderzoek naar de potentie van elektrische auto's, zou zijn gebleken dat een EV die hier 150.000 kilometer aflegt, tot bijna een kwart minder bijdrage levert aan het broeikaseffect dan een auto met verbrandingsmotor.