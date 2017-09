Slideshow

Chinese Changan wil ook naar Europa 'Eerst de grootste in China worden'

Er is weer een Chinese gigant toegevoegd aan de lijst Chinese autofabrikanten die voet aan Europese wal wil zetten. Changan wil niets liever dan ook in ons continent auto's verkopen.

Jaren geleden kondigde het Chinees-Israëlische Qoros aan dat het naar Europa zou komen, iets dat tot op heden helaas nog niet is gelukt. Dan is er Lynk & Co., een nieuw merk van Volvo's moederbedrijf Geely dat in 2019 op Europese bodem moet verschijnen. Tijdens de IAA van Frankfurt liet het Chinese Chery op zijn beurt weten dat het met een sublabel naar ons deel van de wereld komt. De nieuwste toevoeging aan de lijst potentiële Chinese debutanten is Changan Automobile, zo blijkt uit berichtgeving van het Engelse Autocar.

Changan Automobile is een van de grote vier Chinese fabrikanten waar ook Saic Motor, Dongfeng Motor en FAW tot gerekend worden. De gigant produceert zijn eigen modellen, maar heeft ook joint-ventures met Ford, Mazda, PSA en Suzuki. Jaarlijks rollen zo'n drie miljoen auto's de fabriekspoorten uit waar de fabrikant mee te maken heeft gehad. Die productieaantallen moeten uitgebreid worden, iets waar de Europese klant op termijn bij moet helpen. "De Europese en Engelse markt staan hoog op de lijst, maar eerst concentreren we ons op de thuismarkt. We moeten de grootste van China worden, daarna gaan we naar Europa," aldus marketingbaas Yang Jie van Changan.