Chevroletrijders gebruikten 4.220 TB data Datagebruik stijgt met 200 procent

Onstar, waarmee Opel in Europa pronkt, biedt General Motors in de Verenigde Staten aan bij Chevrolet. Amerikaanse klanten van het bedrijf maken dankbaar gebruik van het aan de auto gekoppelde data-abonnement.

In totaal gebruikten Chevroletrijders in de VS namelijk maar liefst 4.220.684 GB aan data in 2016. Dat is een stijging van bijna 200 procent ten opzichte van 2015. Bezitters van de full-size SUV's van Chevrolet, de Tahoe en de langere Suburban, deden het vaakst een beroep op de internetverbinding. Het datagebruik onder deze groep nam zelfs met 260 procent toe.

Volgens GM is Onstar daarom één van de belangrijkste redenen van het succes van de Tahoe en Suburban, die in de VS de bestverkopende modellen in hun segment zijn. Ook met de zustermodellen van de grote Chevy's, de GMC Yukon en de Cadillac Escalade, doen de Amerikanen goede zaken.