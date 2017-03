Slideshow

Chevrolet teaset Camaro Track Concept Onthulling speciale Camaro in Genève

Chevrolet heeft iets bijzonders op de planning staan voor de Autosalon van Genève. Het merk neemt een Camaro mee naar Europa: de Camaro Track Concept.

De Chevrolet Camaro is niet de eerste auto waarvan je nieuws verwacht op een Europese beurs. Toch neemt Chevrolet een conceptversie van de muscle car mee naar de Autosalon. Het gaat om deze Track Concept, waar we nu een teaserfoto van voorgeschoteld krijgen.



De gifgroene Camaro beschikt over flinke remschijven en -blokken van Brembo, die zich schuilhouden achter zwarte 20-inch lichtmetalen wielen. Daarnaast zien we, ook in het zwart, de nodige aerodynamische toevoegingen. Het lijkt te gaan om een dikker aangeklede versie van de SS, maar of er verder ook nog wijzigingen zijn, zie we waarschijnlijk morgen. We zijn benieuwd wat de Amerikanen met deze Camaro voor ons in petto hebben.