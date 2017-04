Slideshow

Chevrolet Tahoe op krachtsport als RST 6,2-liter V8 ook naar The States

Grote Amerikaanse SUV's lenen zich met hun ladderchassis op papier misschien niet als beste voor een sportversie. Chevrolet denkt daar voor de Tahoe toch echt anders over.

De Tahoe is na de Suburban de grootste SUV die Chevrolet bij je af kan leveren. Het is dat model dat van Chevrolet als RST is gepresenteerd, een sportversie waarbij de letters staan voor Rally Sport Truck.

De Tahoe RST heeft een 420 pk sterke 6,2-liter V8 als kloppend hart, een blok dat in de Tahoe voorheen alleen in Rusland en contreien in het model te krijgen was. Het blok is gekoppeld aan een tientrapsautomaat. Het Magic Ride Control-onderstel is een tandje sportiever afgesteld. Optioneel is een set stevigere remmen beschikbaar. Een sprint vanuit stilstand naar 96 km/h (60 mp/h) is in minder dan zes tellen achter de rug.

De op 22-inch staande Tahoe is optisch voorzien van zwarte details. Nagenoeg alles dat normaal gesproken is verchroomd, draagt nu een duistere laklaag.