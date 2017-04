Slideshow

Chevrolet onthult FNR-X in Shanghai Aziatische Amerikaan bijna klaar voor avontuur

Chevrolet heeft in Shanghai het doek getrokken van de FNR-X Concept. Hoewel de cross-over officieel nog in de conceptfase zit, lijkt de auto al bijna klaar voor de openbare weg.

Zoals we eerder deze maand op basis van een teaserfoto al konden melden, heeft het er alle schijn van dat Chevrolet voor de uiteindelijke productieversie van de FNR-X niet al teveel zal aanpassen. We zien een cross-over die er qua uiterlijk geen geheim van maakt dat de Toyota C-HR op moet gaan passen.



FNR, dat staat voor 'Find New Roads', wijst erop dat de auto ook in het terrein zijn mannetje moet kunnen staan. Om daarvoor te zorgen, kunnen diverse zaken op de omstandigheden worden aangepast. Zo is onder andere de rijhoogte aan te passen en kan er uit een sportieve of juist avontuurlijke rijmodus gekozen worden. Een nog niet nader verklaarde hybride aandrijflijn brengt alle vier de wielen in beweging.



De FNR-X werd ontwikkeld door GM's Aziatische tak, dus het is nog maar de vraag of Chevrolet de uiteindelijke productieversie van de auto ook buiten die markt zal aanbieden. We wachten het af.