Chevrolet Camaro ZL1 1LE breekt los De Z/28 voorbij

Wie dacht dat de Camaro Z/28 de Camaro met de scherpste randjes was, mag zich nog even achter de oren krabben. Chevrolet heeft namelijk zojuist de Camaro ZL1 1LE in de arena losgelaten.

De 1LE-toevoeging staat in de Camaro-wereld voor een focus op extra scherpte waarmee de circuits overwonnen kunnen worden. Nu past Chevrolet die magische Amerikaanse cijfer-lettercombinatie toe op de Camaro ZL1, de topper van het Camaro-gamma.

Waar de Z/28 een overtreffende trap van de Camaro SS is, kan de ZL1 1LE gezien worden als het superlatief van de Camaro ZL1. De 6,2-liter metende LT4 V8 hoest nog altijd 650 pk en 868 Nm naar de achterwielen, al stuwt dat vermogen een muscle car voort die op diverse punten is aangescherpt.

Zo is de ZL1 1LE op optisch vlak te herkennen aan een forse uit koolstofvezel opgetrokken achtervleugel. Ook de motorkap en diverse splitters zijn vervaardigd uit dat lichtgewicht materiaal. Chevrolet spreekt over de komst van Multimatic Dynamic Spool Valve-dempers en lichtgewicht lichtmetalen wielen, exemplaren die een inch breder maar een inch kleiner zijn dan de exemplaren onder de reguliere ZL1. Al met al weegt de nieuwe Yank zo'n 27 kilo minder dan de reeds bekende ZL1. Later dit jaar verschijnt de ZL1 1LE in de Amerikaanse showrooms. Op sprintcijfers moeten we nog even wachten.