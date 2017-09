Slideshow

Chery's nieuwe divisie heet Exeed China komt naar Europa met deze TX

Chery maakt er al enige weken geen geheim meer van dat het met een nieuw label de Europese markt wil veroveren. Vandaag is de naam bekend gemaakt: Exeed. Tijdens de IAA in Frankfurt debuteert tevens de eerste SUV van die nieuwe afdeling.

De eerste SUV die Chery onder zijn Exeed-label schaart, is de TX. Specificaties over de aandrijflijn houdt Chery nog even onder de pet, al liet het bedrijf eerder al weten dat de auto, net als de gehele line-up van Exeed, als plug-in hybride, als hybride en als EV beschikbaar komt. De PHEV-variant van deze TX moet in staat zijn om in zes tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Zijn topsnelheid moet op 200 km/h liggen. Chery belooft dat de modellen van Exeed zullen voldoen aan de strenge Euro NCAP-eisen.

Chery bracht tevens de Tiggo Coupé Concept mee naar de IAA, een concept-car die eerder al in China debuteerde. Die auto is niet voor niets aanwezig in Frankfurt: een van dit studiemodel afgeleide productieversie moet tevens Europese bodem onder zijn wielen krijgen.

Hoe Chery Exeed wil positioneren, is nog even de vraag. Het merk spreekt zelf over hoge kwaliteit en een hoog uitrustingsniveau. Of Exeed daarmee tegenover merken als BMW en Mercedes-Benz wordt gezet, valt dus nog te bezien. De Chinezen hebben nog niet laten weten wanneer het nieuwe label Exeed over het Europese vasteland wordt uitgerold.

Onlangs liet Chery weten dat het voor zijn nieuwe label samenwerkt met fabrikanten die Europese klanten moeten aanspreken. Zo ontwikkelt het merk de vierwielaandrijving samen met de Amerikaanse bedrijven Dana en BorgWarner, terwijl de transmissies afkomstig zijn van het Duitse Getrag. Valeo is verantwoordelijk voor de toelevering van koppelingen en assistentiesystemen, terwijl Bosch wordt ingeschakeld voor het infotainment. Op de lijst met bekende namen komen we verder Hella en Continental tegen.