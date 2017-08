Slideshow

Chery wil groter buiten China... ...maar niet door overnames

Het Chinese Chery heeft de ambitie om stevig te groeien buiten de thuismarkt, maar ziet het overnemen van andere autobouwers niet als de te kiezen weg. In plaats daarvan wil het merk op eigen kracht marktaandeel winnen in onder meer Europa.

Chery zou z'n verkoopcijfers in 'de rest van de wereld' willen zien toenemen naar een derde van het totaal, terwijl China op dit moment nog goed is voor driekwart van de afzet, meldt Reuters vandaag. De groei moet echter op een natuurlijke manier worden gerealiseerd. Het bedrijf zegt open te staan voor samenwerkingen.

Gisteren werd nog bekend dat Chery z'n aanzienlijke aandeel in de start-up Qoros graag van de hand wil doen, maar daar tot op heden niet in geslaagd is. De groei-ambitie in Europa moet onder meer bewerkstelligd worden met een SUV die binnenkort op de IAA in Frankfurt te zien is. Die auto zal niet onder de merknaam Chery op de markt verschijnen, maar is wel degelijk een product van het Chinese bedrijf.

Het nieuws volgt na een week waarin heftig is gespeculeerd over een eventuele overname van FCA door een Chinese autogigant. De Aziatische autobouwers buitelden over elkaar heen om te zeggen dat ze geen interesse hadden in het Italiaans/Amerikaanse concern of delen daarvan.