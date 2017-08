Slideshow

Chery komt niet van aandeel Qoros af Geen interesse in aandeel Qoros

Chery wil niets liever dan een deel van zijn belang in Qoros verkopen. Helaas voor de Chinese gigant lijken de kopers niet in de rij te staan.

Het relatief nieuwe Qoros is een joint-venture tussen het in de basis Israëlische Kenon Holdings en de Chinese autokolos Chery Automobile. In 2007 werd onder de noemer Chery Quantum Automotive Corporation de basis gelegd voor het automerk dat eind 2011 is omgedoopt in Qoros. In China is het merk sinds 2013 op de markt, iets wat rond deze tijd ook in Europa het geval had moeten zijn. In 2015 werd echter bekend dat Qoros zich eerst richt op het fatsoenlijk van de grond tillen van zijn verkoopcijfers in het thuisland.

Vorig jaar startten Chery en Kenon Holdings een zoektocht naar nieuwe investeerders, iets wat tot op heden op niets is uitgelopen. Chery, dat net als Kenon een aandeel van 50 procent in de joint-venture heeft, zette in juli dit jaar 25,5 procent van zijn aandeel te koop, zo meldt Automotive News. Tot op heden is er geen enkel bod gedaan op het aandeel met een geschatte waarde van meer dan 200 miljoen euro.

Qoros heeft van zijn 3-familie al een hatchback, een stationwagen en een cross-over in zijn portfolio zitten. Daarnaast kennen we de 9 Concept, de 2 SUV PHEV Concept, de 5 SUV en een bijzondere 3 Hatch met innovatieve, samen met Koenigsegg ontwikkelde motor zonder nokkenas.