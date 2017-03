Slideshow

Chery dient klacht in tegen Mercedes 'EQ' eerder gebruikt door Chinezen

Chery is niet blij met Mercedes’ plannen voor een label met de naam EQ, dat voor elektrische auto’s zal worden gebruikt. Het Chinese merk voert zelf namelijk ook een EV met die typeaanduiding.

EQ is de naam van het label waaronder Mercedes vanaf 2020 met verschillende elektrische en (deels) autonome auto's wil komen. De Generation EQ, die vorig jaar in Parijs werd gepresenteerd, is daar een voorbode van. De directie van Chery wordt niet blij van het vooruitzicht, want dit Chinese merk heeft sinds 2015 al een elektrische stadsauto met de naam EQ op de prijslijst staan. Chery heeft dan ook een klacht ingediend tegen de Duitsers en hoopt daarmee te voorkomen dat Mercedes de naam op de Chinese markt mag gebruiken, zo meldt persbureau Reuters.

Dat uitgerekend Chery met een klacht komt tegen het onrechtmatig gebruik van andermans intellectuele eigendom is opvallend, want het merk komt regelmatig voor op lijstjes met Chinese merken die graag het design van andere fabrikanten kopiëren. Zo is de QQ vrijwel niet te onderscheiden van de Daewoo Matiz en lijkt de Chery Tiggo als twee druppels water op de Toyota RAV4 van de tweede generatie. De EQ is wel een eigen ontwerp, al zijn de overeenkomsten met de eerste Aygo, 107 en C1 moeilijk te ontkennen. Het gebruik van een naam is echter beter hard te maken dan het overnemen van een ontwerp, dat door Chinese rechters in het verleden regelmatig simpelweg is ontkend.