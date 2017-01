Slideshow

CEO's 'de grote drie' op gesprek in Witte Huis 'Milieuwetgeving is uit de hand gelopen'

Dat de kersverse Amerikaanse president Donald Trump de Amerikaanse industrie een enorme krachtinjectie wil geven, blijkt al direct na het aantreden van de 70-jarige regeringsleider. Gesprekken tussen Trump en de CEO's van de drie grote Amerikaanse autoconcerns hebben nu al verrassende uitkomsten.

De CEO's van de Amerikaanse 'grote drie', Fiat Chrysler Automobiles, Ford en General Motors, hebben dinsdag met de Amerikaanse president Donald J. Trump om de tafel gezeten in het witte huis. Tijdens het gesprek is sterker dan voorheen gebleken wat Trump met de Amerikaanse autoindustrie van plan is.



De strekking van het is duidelijk: "wil je zaken doen in de Verenigde Staten, dan zul je ook in de Verenigde Staten moeten bouwen." Trump is van mening dat in de Verenigde Staten verkochte auto's ook in het land geproduceerd moeten worden. Dat bewoog Ford er onlangs toe zijn plannen voor de investering van 1,6 miljard dollar in een Mexicaanse fabriek terug te trekken. Vanochtend was het Toyota dat liet weten 600 miljoen dollar te investeren in een Amerikaanse productiefaciliteit, een investering die nieuwe werkgelegenheid met zich meebrengt.

Trump ziet niets liever dan een groeiende industrie in eigen land. "[...] Als bedrijven een enorme fabriek in de Verenigde Staten willen bouwen, kunnen zij rekenen op snelle goedkeuring van de overheid," aldus Trump. Het wegnemen van 'obstakels' op het gebied van regelgeving, hangt daarmee samen. Daarbij ligt het in de lijn der verwachting dat vooral de milieutechnische kant van het verhaal grondig op de schop gaat. Trump wil de "[...] strenge regelgeving" op het gebied van uitstootnormen en andere emissie-eisen terugdringen. Daarbij verklaart Trump voor milieubescherming te zijn, al meent de president dat de regelgeving "uit de hand gelopen" is. Met dit voornemen geeft Trump gehoor aan een in november ingediend verzoek van de Alliance of Automobile Manufacturers, het genoodschap van Amerikaanse autofabrikanten, om de bestaande uitstootregels te heroverwegen.

EPA



Hoewel het nog niet officieel naar buiten is gebracht, lijkt het erop dat Trump alle contracten én geldstromen van het Environmental Protection Agency (EPA), het federale milieuagentschap in de VS, voorlopig heeft bevroren. Ook zou EPA opgedragen zijn het deel van zijn website die over klimaatverandering gaat, offline te halen.

Bronnen: WSJ, Reuters, Automotive News