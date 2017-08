Slideshow

CEO Aston Martin bezorgd om handelsgrenzen Angst voor 'wachtende auto's in Franse haven'

Andy Palmer, de CEO van Aston Martin, heeft zijn bezorgdheid geuit over de export van zijn auto's naar EU-landen.

Eén van de te verwachten gevolgen van de Brexit, is dat er bij de handelsgrenzen meer controle op Britse exportproducten plaats gaat vinden. Andy Palmer, topman bij Aston Martin, ziet dat als zijn grootste zorg rond de Brexit. Volgens Automotive News vreest Palmer dat het vertraging in de export van 'zijn' auto's oplevert: "ik kan het niet hebben als mijn auto's zes maanden staan te wachten in een Franse haven," schetste de 54-jarige topman.



Palmer komt gelijk met een oplossing. Volgens de Brit moeten ondanks de Brexit de bestaande handelsovereenkomsten met EU-landen aangehouden worden. Dat kan volgens Palmer een hoop onduidelijkheid voorkomen. Momenteel is de topman met de Britse premier May mee op handelsbezoek in Japan. De regering van het Verenigd Koninkrijk zit midden in de onderhandelingen met de Europese Unie over het uit elkaar gaan.