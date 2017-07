Slideshow

CEO Aston Martin bekritiseert brandstofmotor-ban 'Gevolgen mogelijk desastreus'

De CEO van Aston Martin, Andy Palmer, heeft zich fel uitgelaten over de beoogde ban op de brandstofmotor. De Britse overheid wil na 2040 auto's met een verbrandingsmotor verbieden. Volgens de topman kan dat verregaande nadelige gevolgen hebben voor de Britse auto-industrie.

Palmer voorziet grote problemen als elke vorm van de verbrandingsmotor verboden wordt. In gesprek met het Britse Autocar spreekt hij zijn zorgen uit: "Er wordt niet nagedacht over de mogelijke gevolgen voor de 800.000 banen die aan deze industrie gelieerd zijn. Er wordt voorbijgegaan aan de impact die het heeft op pompstations en de motorfabrikant in Bridgend." In Bridgend worden sinds 1980 verbrandingsmotoren voor Ford gebouwd.



Volgens Palmer moeten Britse autofabrikanten noodgedwongen uitwijken naar Aziatische landen voor de benodigde accutechnologie, "...waar er al jaren met behulp overheidssubsidie aan gewerkt wordt". Het sceptische toekomstbeeld van Palmer verandert wel als er na 2040 nog ruimte is voor hybriden. In dat geval verwacht de topman weinig problemen. Of er ruimte is voor een deels elektrische toekomst, blijft voorlopig onduidelijk. Er gaan berichten rond dat ook de hybriden het veld moeten ruimen, waar anderen beweren dat die niet worden verbannen.



Aston Martin is zelf overigens al druk bezig om zich voor te bereiden op een (deels) elektrische toekomst. Zo is er de bloedstollend snelle hybride Valkyrie hypercar en komt in 2019 een gelimiteerde oplage van de volledig elektrische RapidE op de markt. Daarbij komt er een elektrische versie van de eerste cross-over van het merk, de DBX.