Caterham Seven SuperSprint nu al uitverkocht Gelimiteerde serie in 7 uur weg

Begin deze maand lanceerde Caterham een nieuwe speciale editie van de Seven. Een schot in de roos, zo blijkt.

De Seven SuperSprint, waarvan er 60 exemplaren beschikbaar komen, hebben allemaal binnen zeven uur een eigenaar gevonden. Vorig jaar verkocht Caterham ruim 600 auto's, tien procent daarvan is dus in een halve dag over de toonbank gegaan.

Deze speciale uitvoering heeft een van hout voorzien stuur, één of twee minimale voorruitjes, speciaal leer in het interieur en een fijne retro-kleurstelling. De Engelsen brengen de Seven SuperSprint als een- en als tweezitter. Die eerste is uiteraard nog lichter dan de tweede. Wie er eentje wil, moet ongetwijfeld snel handelen. Vorig jaar lanceerde Caterham tijdens de Goodwood Revival namelijk al de Seven Sprint, eveneens een gelimiteerde uitvoering, die in het leven was geroepen om het jubileumjaar in te luiden. Die speciale editie was in slechts zeven dagen uitverkocht.