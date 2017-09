Slideshow

Caterham presenteert Seven SuperSprint Feestelijke gelimiteerde editie

Het Engelse Caterham viert tijdens Goodwood Revival zijn zestigste verjaardag. Het merk trakteert autoland op de Seven SuperSprint, een retroracer die in beperkte oplage gebouwd wordt.

Caterham bouwt de Seven SuperSprint in een kleine serie van slechts zestig stuks. De Engelsen noemen de Seven SuperSprint een racer, en daarmee klinkt de nieuwe scheurneus net even stoerder dan hij in werkelijkheid misschien is. In het vooronder doet de bekende 96 pk sterke driecilinder dienst als krachtcentrale, een 660 cc groot blokje dat afkomstig is van de planken van Suzuki. Deze speciale uitvoering heeft een van hout voorzien stuur, één of twee minimale voorruitjes, speciaal leer in het interieur en een fijne retro-kleurstelling.

De Engelsen brengen de Seven SuperSprint als één- en als tweezitter. Die eerste is uiteraard nog lichter dan de tweede. Wie er eentje wil, moet ongetwijfeld snel handelen. Vorig jaar lanceerde Caterham tijdens Goodwood Revival namelijk al de Seven Sprint, eveneens een gelimiteerde uitvoering die in het leven geroepen was om het jubileumjaar in te luiden. Die speciale editie was in slechts zeven dagen uitverkocht.