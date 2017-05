Slideshow

Carlex Design doet Brabus G500 4x4² Vanbinnen én vanbuiten extreem

Het Poolse Carlex Design weet het uitgesproken uiterlijk van de Brabus G500 4x4² te vergezellen van een interieur dat er wat uitgesprokenheid prima bijpast.

Mercedes-Benz is de laatste jaren fanatiek bezig om oudgediende G-klasse een knallend einde te geven. De in 2013 gelanceerde G 63 AMG 6x6 kreeg later bijval van de G500 4x4² en in februari dit jaar kwam de G650 Landaulet om de hoek kijken. De G500 4x4² is ook door tuner Brabus onder handen genomen en het is die versie die doorgesluisd wordt naar een ander bedrijf: het Poolse Carlex Design.

Carlex Design voorziet het ene na het andere interieur van bijzondere en soms ronduit bizarre interieurs. Zo zagen we door de jaren heen onder andere deze 'Barbie-Up', deze opmerkelijke Porsche Cayenne en deze sinistere Rolls-Royce. Ook de van G500 4x4² is ogenschijnlijk werk gemaakt. Nagenoeg het gehele interieur is volgehangen met Alcantara en leer en her en der is een patroon in de stof verwerkt dat enigszins aan het profiel van een band doet denken.