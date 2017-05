Slideshow

Canadese forens rijdt 1.000 km naar werk Drie keer per week op en neer

Een Canadese man rijdt met zijn auto van zijn huis in Calgary naar Vancouver om te gaan werken. Dat is een afstand van 1.000 kilometer. Na zijn werk rijdt hij terug. Ted Clark werkt als gespecialiseerde koffiemaker in de modieuze wijk Mount Pleasant in Vancouver.

Clark kon geen werk vinden in Calgary en was blij met de baan in Vancouver. Maar de forens en zijn vrouw wilden hun vertrouwde leven in hun woonstad niet opgeven. De koffiemaker rijdt per week drie keer op en neer met zijn Toyota Highlander. Op vrijdag draait hij een dubbele dienst in Vancouver en slaapt hij in zijn auto. Dat alles stelt hem in staat in het weekeinde tevreden thuis bij vrouw en kind te zijn.

Om tijdens de rit van 10 uur de tijd enigszins te doden, werkt hij in de auto voor een telefoonbedrijf en belt potentiële klanten. Hij rijdt wekelijks ruim 5.800 kilometer. Benzine is in Canada een stuk goedkoper dan in Nederland. Clark tankt elke week voor omgerekend 330 euro.