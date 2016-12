Slideshow

Calimero: Suzuki Spacia nu als Custom Z Aandoenlijke dikdoenerij

De Tokyo Auto Salon staat voor de deur en als er één kleintje is dat zich prima zal lenen voor bijzondere aankleding, dan is het deze nieuwe Suzuki Spacia Custom Z wel.

Zoals inmiddels bekend belichten we op AutoWeek.nl niet alleen auto's die in Nederland op de markt zijn. Vandaag kijken we in het kader van de aanstaande Tokyo Auto Salon over de grens en komen uit bij Suzuki.

Suzuki heeft vandaag namelijk de Spacia Custom Z naar voren geschoven, een kei-car met een gelaat dat je niet in een donker steegje tegen wil komen. De Spacia is een compacte stadsauto die Suzuki in 2013 in Japan als opvolger van de Palette presenteerde. Zoals gebruikelijk bij kei-cars, lanceerde Suzuki een 'stoere' variant onder de noemer Spacia Custom. De Spacia-lijn is nu uitgebreid met een derde variant, de Custom Z.

Hoekige lijnen, horizontaal georiënteerde lichtunits, sportief bumperwerk en een enorme grille zijn de zaken waarmee de 'Z' zich onderscheidt van de reguliere Custom. Helaas voor de Japanse consument: het interieur is volledig identiek aan dat van zijn al bekende broers. In de vorm van de Mazda Flair heeft de Spacia sinds 2013 overigens al een familielid met Mazda-labels: de Flair Wagon.