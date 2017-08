Slideshow

Cadillac XT5 als Mild Hybrid gepresenteerd Chinese debutant 'vooralsnog' niet naar Nederland

Cadillac heeft in China een nieuwe versie van de XT5 gepresenteerd. Het betreft een variant met Mild Hybrid-techniek aan boord, ets dat het brandstofverbruik terug moet brengen.

In Nederland biedt Cadillac de XT5 alleen met een 314 pk sterke 3,6-liter grote V6 aan, een blok de auto door de BPM helaas niet bepaald tot een prijspakker maakt. In China bestaat de XT5, de opvolger van de SRX, ook met een 250 pk sterke 2,0-liter grote turbomotor als krachtcentrale (25T), een blok dat ook met een vermogen van 270 pk te krijgen is (28T). Het is die laatste variant die vervangen wordt door de 28E, een aandrijflijn met Mild Hybrid-techniek aan boord.

De hybridetechniek springt bij tijdens het accelereren en moet zo het verbruik en daarmee de uitstoot terugbrengen. Tijdens onder andere het remmen wordt energie opgewekt voor het volgende acceleratiemoment. Schakelen gaat middels een negentrapsautomaat, een transmissie met aangepaste bakverhoudingen én een extra versnelling ten opzichte van de vorige achttrapsautomaat. Het gemiddeld verbruik moet op 7,9 l/100 km liggen, voorheen lag die waarde op 8,2 l/100 km.

De XT5 is in ons deel van de wereld een zeldzame verschijning, maar in China loopt de SUV als een trein. Sinds de marktlancering in april vorig jaar hebben 63.000 exemplaren een eigenaar gevonden. De XT5 met deze nieuwe Mild Hybrid-techniek komt volgens importeur Henri & Herman "[...] voorlopig nog niet naar Nederland", al wordt niet uitgesloten dat dat ooit gaat geboren. Hetzelfde geldt overigens voor de hybridevariant van de CT6, een versie die ook nog niet in Nederland te krijgen is.



The combination of the intelligent mild hybrid system and the latest nine-speed transmission has dramatically reduced fuel consumption to 7.9 liters/100 km.

Cloud-based infotainment and OnStar service

Additional updates include the Cadillac User Experience (CUE), a simplified and intuitive user interface with optimized functions. It monitors the mild hybrid system, allowing the driver to keep track of power flow. Users can also listen to their favorite music and programs via onboard infotainment apps such as NetEase Cloud Music and Kaola FM. Cloud-based apps provide convenient access as well to information about authorized dealers and service facilities.

The 10th generation of OnStar provides 22 intelligent services and four value-added services, for the most intelligent connected driving experience. Customers enjoy five years of basic OnStar service free of charge, including Vehicle Diagnostics, Dealer Maintenance Notification, Automatic Crash Response, Remote Vehicle Data Update and Remote Vehicle Control.

The XT5 mild hybrid retains a bold, forward-looking design and a spacious, dynamic cabin. It includes more than 20 premium amenities ranging from twin-clutch all-wheel drive to an industry-first Rear Camera Mirror to a Bose® Centerpoint® surround sound system.