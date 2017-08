Slideshow

Cabrio's behoorlijk in trek 13,8 procent meer dakloze auto's verkocht

In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn in ons land 2.752 nieuwe cabriolets verkocht. Een toename van maar liefst 13,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van VWE Automotive. Voor het eerst sinds 2012 is daarmee weer een stijging in de verkoop van nieuwe cabriolets waar te nemen. Vorig jaar werd bijvoorbeeld nog maar 35 procent van het resultaat van 2007 behaald. In januari tot en met juli 2017 zijn 2.752 nieuwe cabrio's verkocht. 334 meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Al jaren is de Fiat 500C de meest populaire 'cabriolet'. Dit jaar zijn 986 exemplaren verkocht, meer dan drie keer zoveel als van de Mini Cabrio die de tweede positie inneemt. De 500C ging 31,8 procent vaker over de toonbank dan vorig jaar. De Mini werd net geen 15 procent minder keer verkocht. Op plek drie staat BMW's 4-serie Cabrio met 185 verkochte exemplaren (+37 procent). Plek vier en vijf gaan naar respectievelijk de Mazda MX-5 en de Mercedes-Benz C-klasse Cabrio. Plekken zes tot en met tien worden ingevuld door de BMW 2-serie, Audi A5 Cabrio, Porsche 911 Cabrio, Audi A3 Cabriolet en de Volkswagen Beetle Cabriolet.

Niet in de top tien maar teven sterker in trek dan vorig jaar zijn de Range Rover Evoque Convertible (+53,6%), Porsche 718 Boxster (+59,4%), Smart Fortwo Cabrio (+60,5%) en Fiat 124 Spider (+71,8%). Cabriolets met een stalen klapdak hebben de verkopen tussen 2007 en 2016 met liefst 94 procent zien dalen. Anno 2017 zijn dergelijke modellen tevens schaars, al zijn er meer van verkocht dan vorig jaar. 418 exemplaren gingen tot op heden over de toonbank, 114 stuks meer dan vorig jaar (+37,5 procent). De Mazda MX-5 RF heeft hier met 74 exemplaren aan bijgedragen. Van alle verkochte cabriolets is dit jaar tot op heden 15 procent voorzien van een stalen klapdak.