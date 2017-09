Slideshow

Byton is nieuw elektromerk uit China Onthulling in januari

De Chinese start-up Future Mobility Corporation heeft een automerk opgericht dat de naam Byton draagt. Bij de onderneming is niemand minder dan Carsten Breitfeld betrokken, voormalig hoog in de boom bij BMW's i-afdeling.

Breitfeld wordt CEO van Byton, een nieuw merk dat tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, die in januari plaatsvindt, zijn eerste auto presenteert. Het nog naamloze model moet in 2019 daadwerkelijk op de markt verschijnen.

Byton, wat staat voor 'Bytes on Wheels' heeft een elektrische SUV in de ontwikkelingskamer staan die zich wat exterieurmaten moet kunnen meten met de BMW's X3 van deze wereld. Het ontbreken van een conventionele aandrijflijn zorgt voor een hoop interieurruimte. Volgens Byton moet het ruimteaanbod binnen vergelijkbaar zijn met dat van een S-klasse. Eerder hoorden we Lucid Motors dezelfde claim maken. De nog naamloze auto moet in de basis 350 kilometer ver kunnen komen, al zit ook een variant in het vat die 500 elektrische kilometers kan afleggen. Op termijn moet de auto ook autonoom (niveau 5) door het verkeer kunnen gaan.

Een afbeelding van het interieur laat alvast een enorm, naar verluidt 1,25 meter breed, scherm zien waar nagenoeg alle functies van de auto mee te bedienen zijn. In het stuur kan een tablet geklikt worden.