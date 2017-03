Slideshow

Buick teast Velite Chinese Volt komt 15 km verder

Buick maakt de Chinezen vast lekker voor een nieuw model van het merk, de Velite. Amerikanen kennen de auto echter al als de tweede generatie van de Chevrolet Volt, maar er is één belangrijk verschil met die auto: de Buick lijkt een grotere elektrische actieradius te krijgen.

Als Buick Velite komt de hier getoonde auto meer dan 100 km ver op stroom, meldt General Motors. De Chevrolet Volt houdt het bij een theoretische actieradius van 85 km. Dat zou kunnen betekenen dat ook de Chevroletversie binnenkort een update krijgt, maar daarover is op dit moment nog niets bekend. Een andere uitleg is dat de Chinezen er een andere meetmethode op na houden, want ook bij andere (deels) elektrische auto's zijn er soms kleine verschillen waar te nemen tussen de Verenigde Staten, Europa en China. Als de accu leeg is, neemt een 1.5-benzinemotor in beide gevallen de regie over. De totale actieradius wordt daarmee 750 km.

GM doet hier nog de moeite om de auto te 'teasen', maar dat is om twee redenen eigenlijk overbodig. Ten eerste omdat de identieke Chevrolet Volt al jaren op de markt is in de VS, en ten tweede omdat men in China al in september 2016 foto's wist te bemachtigen van de Velite. Ook op deze teaserplaat wordt weer duidelijk dat de verschillen tussen de plug-in hybrides minimaal zijn.

Buick houdt het niet bij de Velite, maar wil de komende jaren in China met nog meer plug-ins en volledig elektrische auto's komen.