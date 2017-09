Slideshow

Buick teaset GL6 Zeszitter voor China in beeld

Vandaag spieken we weer even over de grens om te zien wat aldaar te koop is. Buick is van plan de Chinese markt te verrijken met de GL6, een MPV van de oude stempel waarvan we nu een teaser te zien krijgen.

Op de Chinese markt verkoopt Buick auto's als de Astra, Insignia en Mokka onder namen als Verano GT, Regal en Encore. Op MPV-gebied heeft het merk de GL8 op de menukaart staan, een fullsize-MPV waarvan z'n verre voorvader een verbouwde versie was van de auto die wij als Opel Sintra kenden. Met de GL6 die Buick vandaag in beeld brengt, voegt het merk op termijn een middelgrote MPV aan z'n Chinese portfolio toe.

De GL6 is een zeszitter waarbij de inzittenden verspreid worden over drie zitrijen. Later dit jaar gaat de auto in de verkoop. De GL8 heeft Buick in ieder geval geen kwaad gedaan. De kolos wist in de eerste acht maanden van z'n bestaan maar goed te zijn voor maar liefst 30 procent van de verkopen in zijn segment.



MPV's zijn in Chinese veel populairder dan in ons deel van de wereld. Net geen tien procent van de jaarlijks verkochte auto's valt in dat segment. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn al meer dan een miljoen MPV's verkocht.