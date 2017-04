Slideshow

Buick Regal voor het eerst ook als station Tour X maakt testronde

De nieuwe Opel Insignia verschijnt spoedig ook met Buick-emblemen op de Amerikaanse markt. Voor het eerst wordt GM's nieuwe D-segmenter in The States ook als stationwagen gevoerd.

De uitgaande Regal is in feite niets meer dan een Insignia met andere beeldmerken en een ander motorenpalet. Het model is alleen in sedanvorm te krijgen, dat betekent dat de hatchback- en Sports Tourer-smaken tot op heden aan de neuzen van de Amerikaanse consument voorbijging. Bij de generatiewissel gaat dat veranderen.

General Motors heeft de sedanversie bij de introductie van de tweede generatie Insignia geschrapt en het model is alleen als Grand Sport (hatchback) en als Sports Tourer (stationwagen) te krijgen. Spoedig verschijnt wordt ook de nieuwe Regal op de Noord-Amerikaanse markt gebracht, en daarmee vervalt niet alleen de sedan. Deze spyshots bevestigen de eerdere vermoedens dat de Buick Regal voor het eerst ook in stationvorm verschijnt.

In de wandelgangen wordt al even de naam Regal Tour X gefluisterd. Mogelijk laat Buick volgende week tijdens de New York International Auto Show meer zien van de nieuwe Regal, een auto die we in hatchbackvorm al eens gezien hebben.