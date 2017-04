Slideshow

Buick Regal met uitstekende kont Chinese Regal is Insignia sedan

De Chinese markt maakt met de Buick Regal kennis met de auto die wij kennen als Opel Insignia. De achterklep trekt onze aandacht.

Autofabrikanten voeren bij lange niet alle modellen op dezelfde manier in alle markten. Zo schreven we zojuist over de Chinese Ford Ecosport en nu is het de Chinese Buick Regal die onze aandacht weet op te eisen.

De Chinese Buick Regal is net als zijn Amerikaanse gelijknamige evenknie natuurlijk een Opel Insignia met andere emblemen. Ook Holden en Vauxhall hebben de auto in hun modellengamma. Met de Chinese Buick is iets opmerkelijks aan de hand. De Insignia is in Nederland alleen als Grand Sport (hatchback) en als Sports/Country Tourer (station) te krijgen. Ook de Buick Insignia die in de Verenigde Staten wordt verkocht, volgt deze samenstelling. Voor het eerst, daar de vorige Regal er alleen als sedan was te krijgen. De Chinese Regal die zojuist is gepresenteerd, gooit het over een andere boeg.

In China is de Regal namelijk een échte sedan. Buick houdt de lippen er zelf stijf over op elkaar, maar de foto's die het merk van General Motors meestuurt, zeggen genoeg. De achterklep loopt niet direct over in de achteruit, er zit een knik tussen de klep en de achterruit.

Mogelijkerwijs biedt Buick de Regal als sedan aan in China omdat deze carrosserievariant in China bij grotere auto's verreweg het meest populair is.