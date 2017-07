Slideshow

Buick Regal GS in beeld Designhints naar Insignia OPC?

Ook de nieuwe Opel Insignia gaat weer internationaal gezien weer onder diverse namen door het leven. Een van die identiteiten is de Buick Regal, een model waarvan nu de Chinese sportversie is gepresenteerd.

De krachtigste versie van 'de Chinese Opel Insignia', de Buick Regal, draagt de naam GS en draagt geheel volgens verwachting in sportievere koets dan de reguliere Insignia. We zien een auto die voorzien is van forse luchtopeningen in de voorbumper, compleet met zilverkleurige afwerking zoals we dat van onder andere de vorige generatie Insignia OPC gewend zijn. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat een uiteindelijke OPC-versie van de nieuwe Insignia sterk op deze Regal GS gaat lijken. Rode remklauwen, zijskirts en groot lichtmetaal maken het plaatje compleet.

Ook in het interieur zijn aanpassingen doorgevoerd, zij het in mindere mate. We zien een met geperforeerd leer omhuld stuurwiel, rode stiksels en een sportief ogende set pedalen. Onder de kap van deze GS komt net als in de topversie van de Holden Commodore, zoals de Insignia in Australië heet, een 3,6-liter grote V6 te liggen die 313 pk en 370 Nm mobiliseert. In de vorige generatie Insignia deed een 2,8-liter grote V6 dienst als kloppend hart, een blok dat 325 pk sterk was. Mocht deze 313 pk sterke zespitter zijn weg naar 'onze OPC' vinden, dan zal hij ondanks zijn lagere vermogen voor fraaiere prestatiecijfers zorgen. Daar heeft de OPC de engineers van General Motors voor te danken die het gewichtsverlies van de nieuwe generatie Insignia mogelijk hebben gemaakt, al blijft het voorlopig bij speculeren.