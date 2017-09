Slideshow

Buick presenteert Excelle GX Compacte station voor China

General Motors is heer en meester in het ontwikkelen van derivaten van modellen die slechts in een select aantal landen verkocht wordt. Vandaag is een nieuw model in die categorie gepresenteerd: de Excelle GX.

Begin 2015 liet Buick de Excelle GT zien, een nieuwe sedan die ietsje kleiner is dan bijvoorbeeld de sedanversie van de vorige generatie Astra. Die sedan krijgt er een broertje bij in de vorm van deze Excelle GX: een stationwagen.

De Excelle GT is niet geheel te vergelijken met een stationwagen in het C-segment zoals we die in Europa kennen. Zo meet de bagageruimte, met de achterbank plat, namelijk 1.290 liter. Ter vergelijk: een Focus Wagon slokt 1.516 liter op. Ten opzichte van de reeds bekende Excelle GT krijgt deze GX een herziene voorzijde. Dit front verwachten we ook op de sedan terug te zien.

Op de motorenlijst zet Buick een 163 pk sterke 1,3-liter turbomotor en een 125 pk sterke 1,0-liter grote turbomotor. Ook komt een zo'n 145 pk sterke 1.4 Turbo naar het model, een motorisering die opvallend genoeg 18T heet. Ook deze blokken maken spoedig de overstap naar de Excelle GT. Aan het eind van dit jaar gaat de GX in de Chinese verkoop.