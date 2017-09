Slideshow

Buick GL6 gepresenteerd Potentiële verkoopknaller

Vorige week stuurde de Chinese afdeling van Buick de eerste afbeelding van GL6 de wereld in. Die MPV is vandaag onthuld.

De GL6 is een zeszits-MPV waarvan de stoelen in een 2+2+2-configuratie zijn opgesteld. De nieuwe ruimtereus staat een trede lager op de ladder dan de al bekende GL8, een populaire MPV van de oude stempel die in de eerste acht maanden van zijn bestaan goed was voor 30 procent van de verkopen in zijn segment.

Buick's nieuwste wapen voor de Chinese markt meet 4,69 meter in de lengte, is 1,79 meter breed en 1,63 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,8 meter. Buick zet een 1,3-liter grote turbomotor op de bestellijst, een 156 pk sterk blok dat gemiddeld 6,6 l/100 km zou moeten verbruiken. Schakelen gaat door middel van een automatische transmissie.

MPV's zijn in China veel populairder dan bijvoorbeeld in Nederland. Net geen 10 procent van de jaarlijks verkochte auto's in China is namelijk een MPV. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn al meer dan een miljoen MPV's verkocht.