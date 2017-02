Slideshow

Bugatti stoomt Chiron klaar voor levering Eerste Chirons nog dit kwartaal de weg op

Bugatti is druk bezig met de bouw van de eerste Chirons. Het merk wil nog dit kwartaal de eerste exemplaren afleveren.

Volgens Bugatti staan er in de 'fabriek' in Molsheim inmiddels 12 exemplaren die worden klaargemaakt voor levering. Bugatti meldt dat het gemiddeld ongeveer een halfjaar nodig heeft per Chiron, dus aan de eerste exemplaren is al men al een paar maanden geleden begonnen. De van oorsprong Franse fabrikant wil per jaar met slechts 20 werknemers 70 Chirons bouwen. In totaal moeten er 500 worden gebouwd, wat in dit tempo betekent dat men over zo'n zeven jaar de laatste bouwt.



De € 2,4 miljoen kostende Chiron heeft dankzij zijn 1.500 pk sterke 8.0 W16 slechts 2,2 seconden nodig om de 100 km/h te bereiken. De topsnelheid bedraagt - een begrensde - 420 km/h.