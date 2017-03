Slideshow

Britse productie Bentley onzeker door Brexit Verhuizing naar vasteland mogelijk

Het is nog maar de vraag of het Britse Bentley nog in eigen land auto's blijft bouwen.

In gesprek met Reuters legt de CEO van Bentley, Wolfgang Dürheimer, uit dat de Brexit gevolgen kan hebben voor de productielocatie van het merk. Dürheimer zegt dat hij nog negen tot twaalf maanden de tijd heeft om een knoop door te hakken over de productie van toekomstige Bentleys. Hoewel er volgens hem alles aan wordt gedaan om Bentley in Engeland gestationeerd te houden, bestaat er in het ergste geval de mogelijkheid dat de productie naar het Europese vasteland moet verhuizen. Dürheimer houdt de onderhandelingen van de Britse premier Theresa May en de Europese Unie scherp in de gaten.



Al sinds de Tweede Wereldoorlog bouwt Bentley auto's in de Engelse plaats Crewe. Daar begon het merk met de fabricage onder de vlag van Rolls-Royce, later onder die van Vickers en nu alweer twintig jaar onder die van de Volkswagen Group.