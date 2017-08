Slideshow

'Britse politieman verkoopt kenteken onder waarde' 'AB1' zou 5 ton waard zijn

Een politieman zou z’n korps tekort hebben gedaan door een gepersonaliseerde kentekenplaat voor veel te weinig geld over te dragen aan een nieuwe eigenaar.

In Groot-Brittannië is de laatste jaren een levendige handel in gepersonaliseerde kentekenplaten ontstaan. Met name uitzonderlijk korte kentekens blijken vaak bijzonder waardevol. Het kenteken waar The Telegraph dit weekend over berichtte, is daar een goed voorbeeld van. De combinatie 'AB1' is sinds 1904 het eigendom van politiemacht West Mercia, die verantwoordelijk is voor de 'counties' Herefordshire, Shropshire en Worcestershire in West-Engeland. Het speciale kenteken is sindsdien steevast toegekend aan de hoogste in rang, de Chief Constable, totdat dat enkele jaren geleden uit veiligheidsoverwegingen werd afgeschaft.

Kroonjuwelen

Omdat het politiekorps het geld naar verluidt goed kan gebruiken en het kenteken toch niet meer in gebruik is, besloot commissaris John Campion onlangs dat het tijd was om afscheid te nemen van de bijzondere letter-cijfercombinatie. Dit leidde tot veel protest, vooral van ex-Chief Constables. De verkoop van het kenteken wordt vergeleken met de verkoop van de kroonjuwelen, omdat het kenteken een belangrijk onderdeel zou zijn van de geschiedenis van het korps.

5 ton

De tegenstanders van de verkoop zijn nu helemaal ontstemd, want het kenteken blijkt ook nog eens voor een veel te laag bedrag van de hand te zijn gegaan. Voormalig Chief Constable Paul West kwam voor 160.000 pond in bezit van 'AB1'. Een stevig bedrag, maar volgens kenners was het kenteken veel meer waard dan dat. AG1, een even korte, maar minder bekende combinatie, wordt daarbij als voorbeeld aangehaald: dit kenteken zou te koop staan voor 500.000 pond. AB1 is minstens dat bedrag waard en zal in de toekomst nog waardevoller worden, zeggen de tegenstanders van de verkoop.

West zegt het kenteken te hebben gekocht om de band met het politiekorps niet helemaal verloren te laten gaan en geeft daarnaast aan dat de verkoop onder zijn bewind, tussen 2003 en 2011, onder geen beding in de verkoop zou zijn gegaan. AB1 prijkte tijdens z'n loopbaan bij de politie naar verluidt op 19 verschillende auto's.