Brexit mogelijk miljoenenstrop voor Nissan Handelstarieven zouden winst flink drukken

Nissan hangt een winstdaling van honderden miljoenen boven het hoofd als het Verenigd Koninkrijk uit de EU is.

Wanneer de productie van de Nissan Qashqai in het Engelse Sunderland niet langer het handelsvoordeel van de Europese Unie geniet, kan dat Nissan omgerekend bijna € 500 miljoen winst kosten. Dat blijkt uit berekeningen van Nissan zelf, meldt Automotive News.



De export van de Qashqai naar landen binnen de EU wordt dan met tien procent belast en over onderdelen die Nissan uit andere landen haalt moeten bovendien importheffingen betaald worden. Zodoende valt de winst die het merk kan halen uit de verkoop van de Qashqai fors lager uit dan momenteel het geval is.



Eerder gaf Nissan aan dat het ook de volgende generatie van de Qashqai nog gewoon in Sunderland gaat bouwen. Voorwaarde daarvoor is wel dat de Britten ervoor zorgen dat extra heffingen op de productie en export gecompenseerd worden. Met deze nieuwe berekeningen wordt het duidelijk dat er voor Nissan reden genoeg zou zijn om de productie te verplaatsen, mochten de nieuwe handelstarieven toch op hun bordje komen te liggen.



e regering van het Verenigd Koninkrijk is druk aan het onderhandelen met Brussel over een blijvende vrije handel met de EU. De Britse premier Theresa May zegt optimistisch te zijn over een goede uitkomst. Het is voor Nissan en de 7.000 werknemers van de fabriek in Sunderland te hopen dat May binnenkort inderdaad met positief nieuws komt.