Slideshow

Braziliaanse Puma keert terug met GT 2.4 Luminari Eerste model in kleine oplage

Puma was een Braziliaanse autofabrikant die in 1995 op de fles ging. Nu lijkt het merk definitief terug te keren met deze GT 2.4.

De Puma GT 2.4 is een compacte sportcoupé met een uitneembaar dak, iets dat de auto dus tot een targa maakt. De koets van het met oog voor het verleden ontworpen model is vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt glasvezel, iets dat helpt het totaalgewicht te beperken tot zo'n 915 kilo. De auto is op 17-inch wielen geplaatst.

Een 180 pk en 245 Nm sterke 2,4-liter grote viercilinder stuurt z'n vermogen via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen. In een kleine oplage van 10 stuks komt de auto op de Braziliaanse markt beschikbaar. De auto gaat omgerekend zo'n 40.000 euro kosten.

Het in de basis in 1964 op poten gezette Puma kwam voort uit een project van scheurneus Rino Malzoni die op in opdracht van DKW-Vemag, het Braziliaanse bedrijf dat DKW's produceerde in het Zuid-Amerikaanse land, een sportauto ontwikkelde. In 1964 verscheen een eerste exemplaar op de weg. Twee jaar later, in 1966, werd merknaam Puma in het leven geroepen. Toen DKW-Vemag in 1967 in handen kwam van Volkswagen, werd een nieuw model op basis van de Karmann Ghia ontwikkeld, een auto die 1600 GTE ging heten en die later gezelschap kreeg van een cabriolet met de naam 1600 GTS. De daaropvolgende jaren werd onder andere de Volkswagen Brasilia als basis voor nieuwe modellen gebruikt. In de jaren tachtig gingen de rechten van merknaam Puma van hot naar her. In 1995 rolde de voorlopig laatste Puma, de AM4, van de band, al keerde het merk op zeer kleine schaal in 2006 terug in Zuid-Afrika. Daar werd in een zeer kleine oplage een sportcoupé gebouwd.