Brabus Ultimate E Concept is los Kleintje met hoogspanning!

Dat Brabus ook oog heeft voor elektrokracht, blijkt wel uit de Ultimate E Concept die de Duitse tuner mee heeft gesleept naar de IAA van Frankfurt!

De Brabus Ultimate E Concept is namelijk een volledig elektrische Smart ForTwo die de Electric Drive-variant die Smart heeft ontwikkeld compleet van de kaart veegt. Waar laatstgenoemde namelijk over een 81 pk en 160 Nm sterke elektromotor beschikt, is deze in samenwerking met het Duitse Kreisel Electric tot stand gekomen exemplaar goed voor 204 pk en 350 Nm. Daarmee zoemt het kleintje in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid is vastgesteld op 180 km/h. Het in de bodem verwerkte accupakket heeft een capaciteit van 22 kWh, goed voor een actieradius van 160 kilometer volgens de NEDC-cyclus. Het totaalgewicht ligt op 1.085 kilo.

De kanariegele en behoorlijk uitgebouwde concept-car staat op 18-inch lichtmetaal en is voorzien van een wel heel blauw lederen interieur. Als de Ultimate E in de remmen duikt en als het systeem daarmee energie genereert, gaat een lamp in de 'uitlaten' branden.

De auto bevindt zich volgens Brabus Zero Emission, de groene afdeling van de tuner, nog in een testfase. Mocht er genoeg interesse in het model zijn, dan overweegt de tuner de auto in een kleine serie te gaan bouwen.