Slideshow

Brabus pakt je nieuwe E-klasse aan Vermogensupgrades én nieuwe looks

De Mercedes-adepten van de Duitse tuner Brabus laten zien wat ze in huis hebben voor de nieuwe E-klasse.

De configurator van Mercedes-Benz zelf lijkt ons uitgebreid genoeg, maar voor wie toch écht een E-klasse wil die anders oogt dan het exemplaar dat een paar straten verderop staat, kan voortaan ook bij tuner Brabus aankloppen.

Brabus zegt een hele rits lichtmetalen wielen klaar te hebben liggen in de maten 18- tot en met 21-inch. We zien relatief subtiele aerodynamische aanpassingen die volgens Brabus zelf zorgen voor meer stabiliteit op hoge snelheden. We zien verder spoilerwerk rondom, een difusser aan de achterzijde, opvallende vier uitlaatpijpen en de E-klasse is uiteraard dichter bij het asfalt te leggen en wel met maximaal 3 centimeter.

Brabus herschrijft maar wat graag je motormanagementsysteem. Voor de E200 heeft dat een vermogenstoename van 184 pk en 300 Nm tot 225 pk en 330 Nm als eindresultaat. De standaard 150 pk en 360 Nm sterke 220d krijgt er 27 pk en 50 Nm bij. Ook de voorlopig krachtigste diesel in de E-klasse, voorin de E350d, is extra kracht waar te nemen. De 258 pk en 620 Nm sterke 3,0-liter V6 diesel is na Brabus-behandeling 310 pk en maar liefst 720 Nm sterk. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is daarmee in 5,7 tellen achter de rug.