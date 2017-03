Slideshow

Brabus-krachtkuur voor Mercedes-AMG C 63 Cabrio Brabus 650 Cabrio doet naam eer aan

Geen AMG is veilig voor de grijpgrage handjes van Brabus, zo ook niet de C 63 Cabrio. De dakloze Benz wordt afgetraind tot maar liefst 650 pk.

De vorig jaar gelanceerde Mercedes-AMG C 63 Cabrio is in S-trim goed voor een verre van misselijke 510 pk en 700 Nm. Na de behandeling van de Mercedes-adepten van de Duitse tuner Brabus is de 4,0-liter grote biturbo V8 goed voor ruim 27 procent meer kracht. Wat te denken van 650 pk en 820 Nm?

In zijn nieuwe hoedanigheid sprint de C 63 Cabrio in slechts 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Wie de naald van de snelheidsmeter helemaal in de hoek wil krijgen, moet geduld hebben tot de teller 320 km/h aanwijst.

Uiteraard is ook het uiterlijk van de dakloze Mercedes-AMG aangepakt. Brabus voorziet het model van het bekende recept: spoilers, 20-inch lichtmetaal en een uitgebreide set eigen beeldmerken.