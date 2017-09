Slideshow

Brabus doet tweemaal vernieuwde S-klasse Mercedes-Maybach én S63 AMG aangepakt

Wie Brabus zegt, ziet direct achterlijk dik aangeklede Benzen met een overdaad aan pk's onder de kap voor zich. De Mercedes-tuner doet met deze twee heftig aangepaste S-klasses absoluut geen moeite om dat beeld te veranderen.

Brabus tracht met de Rocket 900 6.3 V12, zoals de creatie voluit heet, te bewijzen dat de klassieke weelde die de Mercedes-Maybach S-klasse tentoonspreidt, prima te combineren valt met ultieme Duitse tuning. Brabus zet een Mercedes-Maybach S 600 in zijn ontwikkelingskamers en laat er geen spaan van heel.

De 6,0-liter V12 die in de fabrieksversie goed is voor 530 pk en 830 Nm, wordt opgeboord tot 6,3 liter. Na de krachtkuur die onder andere uit twee grotere turbo's bestaat, levert de twaalfcilinder maar liefst 900 pk en 1.500 Nm, goed voor een topsnelheid van - hou je vast - 350 km/h. Daar kun je een Lamborghini Aventador S dus mee bijbenen. In 3,7 staat de 100 km/h al op de klok. Uiteraard wordt de Mercedes-Maybach volgehangen met Brabus-spoilerwerk, compleet met 21- of 22-inch lichtmetaal. Het hele interieur is naar wens af te werken met diverse soorten leer, alcantara, hout en koolstofvezel. Overdadig? Welnee...

Na bovenstaande geweldenaar minder indrukwekkend, maar nog altijd noemenswaardig is de Mercedes-AMG S 63 die Brabus volgens eigen zeggen naar een hoger plan heeft getild. De standaard 612 pk en 900 Nm sterke 4,0-liter V8 is na de krachtinjectie van Brabus 700 pk en 950 Nm sterk. Een herschreven motormanagementsysteem is verantwoordelijk voor de toename in spierkracht. De S 63 lanceert zich in 3,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h en houdt pas op met versnellen tot een snelheid van 300 km/h is bereikt. Brabus zegt nog aan een module te werken die de topsnelheid nog hoger legt. Wat uiterlijk en innerlijk betreft is ook hier het bekende Brabus-verhaal van toepassing: spoilers, groot lichtmetaal en een interieur dat naar eigen smaak is aan te passen, al is het op dit exemplaar wel heel duister uitgevoerd.