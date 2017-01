Slideshow

Bosch interieurconcept blikt vooruit 'Auto wordt assistent op vier wielen'

Ook technologiegigant Bosch is van de partij tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. De Duitse producent neemt een interieurconcept mee naar de gadgetbeurs.

Bosch verwacht dat het slechts enkele jaren zal duren voordat de auto betrokken raakt bij 'The Internet of Things'. Je vierwieler kan volgens Bosch straks met je 'intelligente huis' communiceren. In Las Vegas staat een interieurconcept die alvast weergeeft hoe die toekomst er uit zou kunnen gaan zien.

Volgens Bosch is je auto straks in staat om bijvoorbeeld een afspraak te maken bij de garage voor onderhoud. "Connectiviteit verandert de auto in een assistent op vier wielen," meent Bosch. Bosch stopt de concept verder vol met allerhande hoogstaande snufjes. Dankzij gezichtsherkenning weet de auto wie er achter het stuur kruipt, en past de stuur- en stoelverstelling aan die persoon aan. Ook de stand van de spiegels, het favoriete radiostation en de klimaatregeling wordt aan de bestuurder aangepast. Wat we van bovenstaande technologie spoedig terug gaan zien in een productieauto, valt nog te bezien.