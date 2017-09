Slideshow

Borgward toont futuristisch studiemodel Haar naam is Isabella

Borgward heeft na het afvuren van een tweetal teasers het doek getrokken van een nieuwe concept-car, een studiemodel dat een wel heel bekende naam draagt.

De nieuwe showauto die het herboren Borgward heeft meegebracht naar de IAA in Frankfurt draagt namelijk de naam Isabella. De Isabella-familie - bestaande uit een tweedeurssedan, een cabriolet, een station, een coupé en een pick-up - werd tussen 1954 en 1962 in het Duitse Bremen gebouwd, een stad waar ook de nieuwe modellen van Borgward zullen worden gebouwd. Door de jaren heen zijn 202.862 Isabella's geproduceerd, maar als het aan Borgward ligt, komen we de modelnaam in de toekomst tegen op een nieuwe vierdeurscoupé waar deze hagelnieuwe concept-car op vooruitblikt.

Het studiemodel meet 5 meter in de lengte, is 1,4 meter hoog en een behoorlijke 1,92 meter breed. De wulps gevormde koets is voorzien van op bijzondere wijze openschuivende deuren. Die portieren zijn niet het enige opvallende aan of in de Isabelle Concept. Zo is het interieur een orgie van kleuren, vouwen, lijntjes, hoekjes en van verschillende materialen. De auto heeft een elektrische aandrijflijn die vooralsnog niet nader is gespecificeerd.

Borgward werd in 2015 officieel nieuw leven ingeblazen met de lancering van de BX7. Die SUV werd later bijgestaan door een volledig elektrische variant, de BXi7. Inmiddels is het portfolio aangevuld met de compactere BX5.