Borgward blikt weer vooruit op concept-car Bijzonder design

Het herboren Borgward heeft een studiemodel klaargestoomd voor de IAA van Frankfurt. Vandaag wordt voor de tweede keer een stukje van die showauto middels een teaser in beeld gebracht.

Borgward lijkt de kunst van het teasen behoorlijk te beheersen. Met de eerste afbeelding wist het merk weinig tot niets weg te geven en ook de afbeelding die het merk vandaag op zijn Facebookpagina plaatst is weinig onthullend.

We wisten al dat de nieuwe concept-car van Borgward hoogstwaarschijnlijk een sportief model wordt. Vandag lijkt het erop dat de auto driekwart van achteren in beeld is verschenen. Borgward geeft het studiemodel een opvallend gevormde C-stijl mee en ook de wijze waarop de verlichting is vormgegeven, is weinig conventioneel te noemen.

Borgward, dat met deze concept-car misschien wel hint naar de terugkeer van de Isabella, werd in 2015 officieel nieuw leven ingeblazen met de lancering van SUV BX7. Die auto werd later bijgestaan door een volledig elektrische variant, de BXi7. Inmiddels is het portfolio aangevuld met de compactere BX5.