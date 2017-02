Slideshow

Bommetje: nieuwe Ford Fiesta ST! Drie pitten, 200 pk!

Liefhebbers van hothatches wachten al even in spanning op de nieuwe Fiesta ST. Ford brengt de giftige lefgozer mee naar Genève en vandaag hebben we alle details al voor je!

Uiteraard krijgt ook de nieuwe generatie Ford Fiesta een ST-versie, een variant die zich kan meten met de Volkswagens Polo GTI en Renaults Clio RS van deze wereld. Waar de uitgaande generatie over een 182 pk sterke 1,6-liter-Ecoboost-viercilinder beschikt, heeft de hagelnieuwe Fiesta ST een 200 pk en 290 Nm sterke 1.5 Ecoboost onder de kap. Waar de 1.5 Ecoboost in de Focus een vierpitter is, is het hart van de Fiesta ST een volledig nieuwe driecilinder... mét cilinderuitschakeling.

Met zijn nieuwe krachtbron is de ST in staat in 6,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h te denderen, tweetiende tel rapper dan zijn voorganger. Het gemiddeld verbruik moet op zo'n 4,9 l/100 km liggen. Voor het eerst voorziet Ford de Fiesta ST van diverse rijmodi die het karakter van de auto bepalen. Er valt te kiezen uit Normal, Sport en Track. Daarnaast monteert Ford een klep in de uitlaat die het geluid moet versterken. In het interieur wordt het geluid eveneens versterkt. Bij lage motorbelasting schakelt de driecilinder in het vooronder één cilinder tijdelijk uit.

Begin 2018 verschijnt de ST op de Nederlandse markt, zowel met drie als met vijf portieren. De prijzen volgen in een later stadium.

De Fiesta ST is niet de enige spierbundel in zijn segment die tijdens de Autosalon van Genève zijn publieksdebuut beleeft. Zo neemt Toyota de Yaris GRMN mee naar de Zwitserse beurs, met een 210 pk sterke 1.8 met supercharger de sterkste Yaris die we ooit hebben gezien.