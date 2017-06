Slideshow

BMW's grootste fabriek: Spartanburg, VS 'BMW is grootste voertuigexporteur VS'

Bijna gelijktijdig met de onthulling van de X3 komt BMW met het nieuws dat de fabriek in het Amerikaanse Spartanburg de grootste productiefacaliteit van het merk is.

In Spartanburg bouwt BMW al sinds de introductie van de eerste X5 z'n SUV's. Momenteel lopen de X3, X4, X5 en X6 er van de band, waarbij de X3 gisteren een opvolger kreeg en binnenkort in z'n nieuwe vorm de fabriekspoorten verlaat. Sinds de opening in 1993 zijn er 3,9 miljoen BMW's geproduceerd in Spartanburg. Alleen al in 2016, het beste jaar tot nu toe, liepen er 450.000 auto's van de band in de faciliteit in South Carolina. Met deze cijfers is de locatie de grootste fabriek van BMW ter wereld. Dankzij de export van 70 procent van de productie naar 140 verschillende landen mag de vestiging nog een opmerkelijk wapenfeit noteren: hij maakt BMW, gemeten naar de waarde van de geëxporteerde goederen althans, tot de grootste voertuigexporteur van de Verenigde Staten.

BMW Spartanburg heeft momenteel zo'n 9.000 werknemers in dienst, maar dat aantal moet in de toekomst nog gaan groeien. Tussen 2018 en 2021 wil BMW 600 miljoen dollar gaan investeren in de fabriek en worden er 1.000 nieuwe medewerkers aangesteld. De groei wordt voor een deel veroorzaakt door de komst van de X7, een grotere SUV die volgend jaar in productie moet gaan.