Slideshow

BMW 'Z5' laat zich weer eens zien Iets minder camouflage voor BMW's roadster

De opvolger van de BMW Z4 liet zich een jaar geleden voor het eerst zien. De nieuwe roadster doet nog altijd in gecamoufleerde vorm z’n testrondes, maar laat inmiddels wel iets meer zien van z’n uiterlijk dan in januari 2016.

Met name aan de achterzijde is de open BMW wat camouflagemateriaal kwijtgeraakt. De universele lichtunits van de vroegere testexemplaren zijn vervangen voor lampen die in ieder geval de basisvorm van het uiteindelijke product hebben. Ook de cabrioletkap, die het harde klapdak van de huidige Z4 vervangt, is duidelijker te zien. De basisvorm van de auto die in de wandelgangen als Z5 wordt aangeduid, lijkt op die van de Z4. Ook dit is dus een roadster in de traditionele zin van het woord, met een lange motorkap en een korte kont. Toch oogt de nieuweling compacter dan z'n voorganger en is de lengte van de motorkap minder uitzonderlijk dan bij de eerste en tweede Z4. Dat effect wordt versterkt door de koplampen, die door hun langgerekte vorm een deel van de lengte voor hun rekening lijken te nemen.

Deze Z5 is hoogstwaarschijnlijk de vrucht die BMW van de samenwerking met Toyota plukt. De Japanse evenknie gaat wellicht de legendarische naam Supra dragen. Op spionagebeelden van die auto, die een coupé wordt, lijkt de basisvorm overeen te komen met die van de BMW. De voorruitomlijsting en buitenspiegels lijken zelfs compleet uitwisselbaar.