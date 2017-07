Slideshow

BMW X2 schemert door camouflagepak heen Sportieve broer X1 klaar voor de IAA

BMW neemt de productieversie van de Concept X2 in september mee naar de IAA van Frankfurt. Vandaag laat de auto zich nog een keer in camouflagetrim zien.

BMW is behoorlijk fanatiek als het gaat om het vullen van niches. De X1 heeft volgens het merk recht op een sportiever georiënteerde broer, een hoogpotige waar we in de vorm van de vorig jaar getoonde Concept X2 een vooruitblik op te zien kregen. Nu is de productieversie van dat studiemodel opnieuw in camouflagetrim gekiekt, al laat de auto meer zien dan voorheen.

Het uiterlijk van de Concept X2 gaf natuurlijk al een goede indicatie van wat BMW voor autoland in petto heeft. Van wie nog twijfels had over de vorm waarin de X2 op de markt zou komen, werd onlangs alle onzekerheid weggenomen. In de database van het Japanse patentbureau verschenen kort geleden namelijk patentschetsen van het definitieve X2-ontwerp.De X2 staat net als zijn directe broer X1 én de 2-serie Active Tourer op het UKL-platform, een platform dat ook onder de volgende generatie 1-serie komt te zitten.

Tijdens de IAA van Frankfurt, die september zijn poorten opent, laat BMW alles weten over de compleet nieuwe X2.