Slideshow

BMW X1 als Orange Edition Nederlands feestje

In augustus rollen bij VDL Nedcar in Born de eerste BMW's X1 van de band. Om dat te vieren wordt het in 2015 op de markt gebrachte model in een Orange Edition-kostuum gehesen.

De X1 Orange Edition die BMW in het leven roept, is een feestelijk actiemodel dat vol trots viert dat het in augustus dit jaar voor het eerst zal zijn dat een BMW in Nederland van de band loopt, al is de X1 het derde model naast de Mini's die BMW in Nederland bouwt of gebouwd heeft. Ironisch genoeg is de X1 Orange Edition zelf gewoon afkomstig uit het Duitse Regensburg.

De Orange Edition is gebaseerd op de X1 xDrive20i xLine. Optisch is de auto te herkennen aan 18-inch lichtmetalen wielen, zilverkleurige beschermplaten aan de voor- en achterzijde en aluminium instaplijsten. De stoelen zijn bekleed met zwart geperforeerd leer. Ook het stuurwiel is met leer bekleed. De Orange Edition draagt de lakkleur Sunset Orange én is voorzien van het High Executive Pakket. Bestellen kan per direct. Het prijskaartje is vastgesteld op € 51.300.