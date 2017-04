Slideshow

BMW wil in 2017 100.000 EV's verkopen Drie jaar voor op doelstelling

BMW wil volgens topman Harald Krüger in 2017 minstens honderdduizend elektrische auto’s verkopen. Het bedrijf ligt volgens hem al goed op koers. Krüger noemt de doelstelling in een interview in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Eerder werd het doel van honderdduizend elektrische auto's nog voor 2020 gesteld.

"Aan het einde van dit jaar staat dat aantal. In het eerste kwartaal hebben we er al twintigduizend verkocht, en in de loop van het jaar komen nog andere plug-inhybridemodellen op de markt", aldus Krüger.



Ook ziet de topman nog steeds een markt voor dieselauto's. Hij gelooft niet dat de schandalen en politieke debatten over de dieselfraude een vroegtijdig einde van de dieselauto zullen betekenen. "Niks wijst op de dood van de diesel. De schone diesel heeft nog een lange toekomst voor zich."



Krüger wijst erop dat in de cijfers niks terug te zien is van eventuele terughoudendheid van consumenten. "Het aantal bestellingen is in maart opnieuw gestegen en de restwaarde van dieselauto's blijft stabiel, ondanks de schandalen."