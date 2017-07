Slideshow

BMW warmt op voor i8 Roadster Dak eindelijk eraf!

Lang deed BMW mysterieus over de komst van de i8 Spyder, maar inmiddels weten we al even dat de opengewerkte i8 daadwerkelijk op de markt verschijnt. BMW toont vandaag een teaservideo van de i8-afgeleide, die echter niet i8 Spyder, maar i8 Roadster gaat heten.

De i8 met een voorliefde voor wapperende kruinen werd al in 2012 voor het eerst aangekondigd. Destijds stond er een concept-car op de Chinese beursvloer, waarna het lang stil bleef omtrent de dakloze i8. Begin vorig jaar was daar opeens de Vision Future Interaction Concept, een met innovatieve communicatietechnieken afgeladen tweede stap in het leven van de i8 Spyder in conceptvorm. Die gaat nu uiteindelijk i8 Roadster heten.

Vandaag toont BMW een teaservideo waarin de i8 Roadster, nog voorzien van stickers, in de windtunnel is te zien. Het heeft er overigens alle schijn van dat BMW de onthulling van de i8 Roadster laat samenvallen met de presentatie van de gefacelifte i8. Dat is echter nog niet zeker. In een later stadium verwachten we meer informatie over de i8 Roadster.